Хоккейный клуб «Барыс» сыграет с «Металлургом» за первое место на Кубке Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 августа на Кубке Президента Республики Казахстан состоится матч за первое место между астанинским «Барысом» и магнитогорским «Металлургом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Металлург» начнется в 19:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

На Кубке Президента РК «Барыс» сначала проиграл в овертайме екатеринбургскому «Автомобилисту» (3:4), а затем победил нижнекамский «Нефтехимик» (3:0). «Металлург» же обыграл и «Нефтехимик» (4:1), и «Автомобилист» (2:1). Таким образом, перед решающим матчем актуальное турнирное положение команд таково: «Металлург» — 4 очка, «Барыс» — 3 очка, «Автомобилист» — 2 очка, «Нефтехимик» — 0 очков.





Фото: hcbarys.kz



