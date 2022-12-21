Хоккейный клуб «Барыс» проведет домашний матч КХЛ с «Авангардом»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В среду, 21 декабря, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором астанинский «Барыс» примет омский «Авангард», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Авангард» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

На данный момент у «Барыса» 39 очков после 41 сыгранного матча; «Авангард» после 40 игр имеет в активе 48 очков. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях победил нижнекамский «Нефтехимик» (3:1), а «Авангард» на выезде по буллитам обыграл уфимский «Салават Юлаев» (2:1).



