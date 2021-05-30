Хоккеисты сборной Казахстана разгромили Италию и вошли в ТОП-10 ассистентов на ЧМ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нападающие сборной Казахстана Роман Старченко и Кетрис Волк поучаствовали в победном матче со сборной Италии на чемпионате мира в Латвии, и попали в десятку лучших ассистентов на турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Сегодня в матче с итальянцами казахстанцы одержали разгромную победу со счетом 11:3. Старченко сумел записать на свой счет два гола и три передачи, доведя свой итоговый счет на турнире до семи очков (3+4). Волку удалось забить один гол и отдать три ассиста в общей сумме у него шесть баллов.

Согласно сайту международной федерации хоккея, Роман и Кетрис расположились на восьмом месте в списке лучших ассистентов турнира.

Также официальный сайт международной федерации хоккея опубликовал статистику команд-участников чемпионата мира в Риге. В рейтинге самых результативных команд неожиданно в ТОП-3 оказался Казахстан, он занял вторую строчку в таблице по реализации своих моментов, уступив лидерство только Германии.