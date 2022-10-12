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    Хоккеисты «Барыса» входят в число лидеров голосования на Матч звезд

    12 Октября 2022, 22:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 10 октября стартовало голосование болельщиков по выбору хоккеистов на Матч звёзд КХЛ. Команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва встретятся в Мастер-шоу и турнире «3 на 3» 10 и 11 декабря 2022 года в Челябинске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На сегодняшний день лидерами среди игроков «Барыса» являются голкипер Юлиус Гудачек и форвард Линден Вей, сообщает Shaiba.kz .

    Гудачек на момент публикации набрал 225 голосов и занимает третье место среди вратарей в дивизионе Чернышева. Капитан «Барыса» Линден Вей получил 201 голос и расположился на четвертом месте в своем дивизионе среди нападающих.

    Зрительское голосование продлится до 18 октября.
    Спорт Хоккей Барыс КХЛ
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