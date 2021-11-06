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Хоккеисты «Барыса» проиграли в овертайме домашнего матча челябинскому «Трактору»

6 Ноября 2021 00:13
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Хоккеисты «Барыса» проиграли в овертайме домашнего матча челябинскому «Трактору»

В матче Континентальной хоккейной лиги дома казахстанский «Барыс» сыграл против челябинского «Трактора», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Альсинг-Шалапов, Фрэттин-Берглунд-Кайыржан; Мартинссон-Диц, Михайлис-Волк-Лилья; Данияр-Орехов, Асетов-Гурков-Петухов; Савченко, Зубов-Шестаков-Савицкий, Шайхмедденов.

Казахстанцы первыми открыли счет усилиями Мэттью Фрэттина, однако на последней минуте периода соперник сумел отличиться дважды за 13 секунд. Вторая часть игры стала более успешной для хозяев, благодаря дублю Никиты Михайлиса они вышли вперед. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где Михайлис оформил хет-трик, но гости не сдались и дважды поразили ворота Йони Ортио. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказались россияне. 5:4 — сильнее гости.

16 ноября «Барыс» на выезде сыграет против ХК «Сочи».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Трактор» (Челябинск, Россия) 4:5 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:1).

Шайбы:

1:0 — 14:28 Фрэттин (Михайлис, Диц). В большинстве.

1:1 — 19:35 Яруллин (Пилут). В равенстве.

1:2 — 19:48 Кравцов (Ткачёв). В равенстве.

2:2 — 29:16 Михайлис (Гурков). В равенстве.

3:2 — 32:17 Михайлис (Диц). В равенстве.

4:2 — 47:01 Михайлис (Диц). В большинстве.

4:3 — 53:54 Калинин (Яруллин, Кравцо). В большинстве.

4:4 — 55:07 Телегин (Тертышный, Абрамов). В равенстве.

4:5 — 62:17 Кравцов. В равенстве.

Вратари: Ортио — Вилл.

Штраф: 10:14 (4:4, 2:8, 4:2, 0:0).

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#Нур-Султан   #Спорт   #Хоккей   #Барыс   #КХЛ  
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