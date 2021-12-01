Хоккеисты «Барыса» адресовали сообщение всем казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» поздравил всех граждан с государственным праздником — Днём Первого Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Hcbarys.kz.

«Первый Президент нашей страны навсегда вошел в историю как выдающийся политик мирового масштаба, вся деятельность которого является ярким примером служения своему народу, своей Родине. Пусть Казахстан развивается, крепнет и процветает! Пусть все наши начинания будут результативными, а будущее — светлым и безоблачным!» — говорится сообщение на официальном сайте хоккейного клуба.

Стоит отметить, что следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут 2 декабря — на своей площадке столичный коллектив примет московское «Динамо». На данный момент «Барыс» занимает десятое место Востока, имея в своем активе 30 очков в 33 играх.