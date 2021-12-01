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    Хоккеисты «Барыса» адресовали сообщение всем казахстанцам

    1 Декабря 2021, 13:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» поздравил всех граждан с государственным праздником — Днём Первого Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Hcbarys.kz.

    «Первый Президент нашей страны навсегда вошел в историю как выдающийся политик мирового масштаба, вся деятельность которого является ярким примером служения своему народу, своей Родине. Пусть Казахстан развивается, крепнет и процветает! Пусть все наши начинания будут результативными, а будущее — светлым и безоблачным!» — говорится сообщение на официальном сайте хоккейного клуба.

    Стоит отметить, что следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут 2 декабря — на своей площадке столичный коллектив примет московское «Динамо». На данный момент «Барыс» занимает десятое место Востока, имея в своем активе 30 очков в 33 играх.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Соотечественники Спорт Патриотизм Общество Первый Президент - Елбасы Хоккей
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