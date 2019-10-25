Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Ходатайство экс-премьера Ахметова об условно-досрочном освобождении не удовлетворили

    25 Октября 2019, 17:02

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Казыбекбийском районном суде Караганды рассматривалось дело об условно-досрочном освобождении Серика Ахметова. Защитник экс-премьера Николай Лесник также просил снять с него запрет на госслужбу. Оба прошения адвоката не удовлетворили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    25 октября в Казыбекбийском районном суде Караганды было рассмотрено дело об условно-досрочном освобождении бывшего премьер-министра Казахстана Серика Ахметова. Его защитник Николай Лесник в качестве аргументов привел нормативное постановление Верховного суда от 2 октября 2015 года №6 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения срока назначенного наказания». Согласно данному постановлению, по словам защитника, были исполнены два главных требования для УДО. Это погашение ущерба и отсутствие нарушений со стороны осуждённого.

    Кроме того, Николай Лесник на основании этой же нормы материального права попросил рассмотреть вопрос об освобождении Ахметова от дополнительного вида наказания в виде лишения права занимать должности в государственных органах на оставшийся неотбытый срок наказания.

    Однако прокурор Асем Тергеубекова попросила суд отказать в удовлетворении ходатайства.

    «Изучив представленные сведения службы пробации Казыбекбийского района Караганды, полагаю, что ходатайство Ахметова Серика Ныгметулы подлежит отказу в полном объеме в связи с тем, что сведений, свидетельствующих об исправлении осужденного, и также о том, что он не нуждается в дальнейшем отбывании наказания, не представлено», - отметила прокурор.

    В итоге суд отказал бывшему премьер-министру Казахстана Серику Ахметову в условно-досрочном освобождении от наказания в виде ограничения свободы.

    Серик Ахметов вышел из колонии в 2017 году, после того как Абайский районный суд заменил ему неотбытую часть срока — четыре года и 26 дней — на ограничение свободы. На данный момент ему осталось отбыть еще чуть более 2 лет.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Суды Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта