Ходатайство экс-премьера Ахметова об условно-досрочном освобождении не удовлетворили

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Казыбекбийском районном суде Караганды рассматривалось дело об условно-досрочном освобождении Серика Ахметова. Защитник экс-премьера Николай Лесник также просил снять с него запрет на госслужбу. Оба прошения адвоката не удовлетворили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25 октября в Казыбекбийском районном суде Караганды было рассмотрено дело об условно-досрочном освобождении бывшего премьер-министра Казахстана Серика Ахметова. Его защитник Николай Лесник в качестве аргументов привел нормативное постановление Верховного суда от 2 октября 2015 года №6 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения срока назначенного наказания». Согласно данному постановлению, по словам защитника, были исполнены два главных требования для УДО. Это погашение ущерба и отсутствие нарушений со стороны осуждённого.

Кроме того, Николай Лесник на основании этой же нормы материального права попросил рассмотреть вопрос об освобождении Ахметова от дополнительного вида наказания в виде лишения права занимать должности в государственных органах на оставшийся неотбытый срок наказания.

Однако прокурор Асем Тергеубекова попросила суд отказать в удовлетворении ходатайства.

«Изучив представленные сведения службы пробации Казыбекбийского района Караганды, полагаю, что ходатайство Ахметова Серика Ныгметулы подлежит отказу в полном объеме в связи с тем, что сведений, свидетельствующих об исправлении осужденного, и также о том, что он не нуждается в дальнейшем отбывании наказания, не представлено», - отметила прокурор.

В итоге суд отказал бывшему премьер-министру Казахстана Серику Ахметову в условно-досрочном освобождении от наказания в виде ограничения свободы.

Серик Ахметов вышел из колонии в 2017 году, после того как Абайский районный суд заменил ему неотбытую часть срока — четыре года и 26 дней — на ограничение свободы. На данный момент ему осталось отбыть еще чуть более 2 лет.