Ход строительства ТЭЦ-3 в Астане проконтролировал вице-министр энергетики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках работы координационного штаба по подготовке к предстоящему отопительному сезону вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов посетил ТЭЦ АО «Астана-Энергия». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

При посещении строящейся ТЭЦ-3 был проведен визуальный контроль за ходом работ. Так, на насосной станции проведены гидравлические испытания трубопроводов сетевой воды, заканчивается нанесение тепловой изоляции. На участке химводоочистки осмотрено смонтированное оборудование, готовое к проведению пуско-наладочных работ. Оперативным персоналом проводится нанесение диспетчерских наименований на запорную арматуру, разрабатываются производственные инструкции. На участке железной дороги с середины июля начинается монтаж недостающего участка пути для доставки химических реагентов и мазута на ТЭЦ. В котельном цеху проводится газовоздушная опрессовка энергетического котла для подготовки к нанесению тепловой изоляции. С середины июля планируется наладка частотных преобразователей Siemens тягодутьевых механизмов водогрейных котлов. После чего будут проведены воздушные испытания котлов на плотность и гидравлические испытания. В середине августа ожидается поставка недостающего оборудования КИПиА Emerson для котельного оборудования. Проводится поэтапное (3 из 5 участков) заполнение для последующей опрессовки технического водовода.

На золоотвале было доложено руководством подрядной организации АО «Центрказэнергомонтаж» о ходе строительства новой секции №2 золоотвала. Проводится наращивание дамбы и прокладка трубопроводов золы и осветленной воды.

На ТЭЦ-2 участники штаба посетили ремонтные площадки турбин №1 и 2, а также котлов №3 и 4. Проводится ремонт турбин №1 и 2. В котельном цехе завершается ремонт котла №3. Также представлен план накопления основного и резервного топлива до начала отопительного периода.

По итогам совещания территориальному департаменту Комитета энергонадзора поручено держать на контроле ход ремонтных работ на энергоисточниках столицы.

Ранее аким столицы Женис Касымбек сообщил, когда запустят в эксплуатацию ТЭЦ-3.