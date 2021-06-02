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    Ход реализации совместных проектов обсудили премьер-министры Казахстана и Узбекистана

    2 Июня 2021, 20:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-Министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, сельскохозяйственного, энергетического, транспортно-логистического сотрудничества, промышленной кооперации, а также межрегионального и приграничного взаимодействия.

    Особое внимание уделено ускорению реализации Плана мероприятий по организации деятельности Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) «Центральная Азия» на казахстанско-узбекской границе, а также созданию совместной товаропроводящей системы.

    Рассмотрены вопросы развития взаимодействия в сфере рационального использования и охраны трансграничных водных ресурсов, в том числе беспрепятственного транзита через территорию Узбекистана воды, отпускаемой Кыргызстаном и Таджикистаном для нужд Туркестанской и Кызылординской областей.

    Одними из примеров успешной промышленной кооперации между Казахстаном и Узбекистаном являются совместные проекты — производство автомобилей марки Chevrolet в г. Костанай, швейная фабрика в г. Туркестане, текстильная фабрика в г. Шымкенте и др. Реализуются такие совместные проекты, как производство медицинских изделий (г. Шымкент), автоклавного газобетона (Ташкентская область), автобусов марки «SAZ» (г. Костанай), грузовых автомобилей «HOWO» (г. Сарань), сборка автомобилей марки «Hyundai» (г. Ургенч), кухонных плит и водонагревателей (г. Туркестан).

    В рамках расширения авиасообщения между двумя странами с 8 июня т.г. «Узбекские авиалинии» начнут пассажирские авиаперевозки между городами Алматы и Самарканд, а 21 июня т.г. казахстанская компания «Fly Arystan» откроет регулярные рейсы по маршруту «Туркестан – Ташкент».

    Узбекистан является ключевым торговым партнером Казахстана в центральноазиатском регионе — доля РУ составляет почти 65% внешней торговли РК со странами Центральной Азии.

    За январь-апрель 2021 года двусторонний товарооборот составил $1,2 млрд, что на 41,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года и на 33,3% - первых четырех месяцев 2019 года.

    В 2020 году количество предприятий с участием казахстанского капитала в Узбекистане увеличилось с 809 до 919 компаний. В Казахстане численность предприятий с участием узбекского капитала достигла 1231.

    По итогам переговоров А. Мамина и А. Арипова подписаны межведомственные соглашения о сотрудничестве в развитии торгово-экономических отношений, обмене опытом и формировании совместной товаропроводящей системы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Премьер-министр РК Узбекистан
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