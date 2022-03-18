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    Ход реализации Послания Главы государства обсудили в Мажилисе

    18 Марта 2022, 10:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приоритеты Послания Главы государства «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» обсуждены на рабочем совещании под председательством Спикера Мажилиса Ерлана Кошанова. В мероприятии приняли участие руководители всех фракций политических партий и депутатских объединений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Открывая встречу, Спикер Мажилиса подчеркнул, что Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выдвинул беспрецедентные масштабные меры, направленные на проведение дальнейших политических преобразований в стране. В этой связи депутатам необходимо сконцентрироваться на исполнении всех поставленных задач и совместно с Правительством в кратчайшие сроки обеспечить их качественное исполнение.

    Говоря о законодательном обеспечении президентских инициатив, Ерлан Кошанов подчеркнул, что серьезные конституционные изменения коснутся института президентства, представительных органов, исполнительной и судебной ветвей власти. Значительно будут усилены функции и полномочия Парламента. В частности, будет изменен порядок формирования депутатского корпуса, взаимодействия палат Парламента, усилится роль Мажилиса в сфере контроля за расходованием бюджетных средств и законотворческой деятельности.

    Как подчеркнул Спикер Мажилиса, реализация масштабных реформ Главы государства по комплексной модернизации политической системы страны предполагает внесение около 30 изменений в Основной закон, а также принятие около 20 законов. При этом он отметил важность депутатской инициативы в разработке законопроектов.

    Спикер особо отметил, что Мажилис должен стать диалоговой площадкой, где будут проводиться дискуссии по различным аспектам Послания с вовлечением общественности и государственных структур. Это обеспечит разработку новых креативных подходов по практической реализации поручений Президента страны.

    Ерлан Кошанов призвал всех депутатов включиться в предстоящую работу. Мажилисмены также должны принять активное участие в доведении приоритетов Послания до широких слоев населения в центре и на местах, активно выступать в СМИ и социальных сетях, встречаться с гражданами, трудовыми коллективами, экспертами, общественниками. Все депутаты должны принять самое активное участие в продвижении и реализации Послания.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мажилис Послание Президента РК-2022
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