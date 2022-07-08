10:02
8 Июля 2022 08:59
Ход реализации инвестпроектов в Карагандинской области проверит Алихан Смаилов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пятницу, 8 июля, Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов посетит с рабочей поездкой Карагандинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Премьер-Министра РК.
В регионе глава Правительства ознакомится с работой ряда промышленных, инфраструктурных и социальных объектов, а также ходом реализации новых инвестиционных проектов.
Читайте также
Лента новостей
09:48
09:30
09:26
09:11
08:59
08:49
08:37
08:27
08:00
07:30
07:00
05:40
04:37
03:26
02:32
01:17
00:19
вчера 23:55
вчера 23:23