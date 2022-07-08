8 Июля 2022 08:59

Ход реализации инвестпроектов в Карагандинской области проверит Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пятницу, 8 июля, Премьер-Министр Республики Казахстан Алихан Смаилов посетит с рабочей поездкой Карагандинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Премьер-Министра РК.

В регионе глава Правительства ознакомится с работой ряда промышленных, инфраструктурных и социальных объектов, а также ходом реализации новых инвестиционных проектов.