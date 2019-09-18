Ход реализации госпрограмм в Рудном проинспектировали представители партии «Nur Otan»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Рудном состоялось выездное заседания региональной комиссии по направлению «Индустриальное развитие» Предвыборной программы партии «Nur Otan». Партийцы и представители государственных органов посетили ряд промышленных предприятий с целью изучения вопроса реализации проектов в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии.

Первым объектом осмотра стала птицефабрика «Жас-Канат 2006». Предприятие прошло 3 этапа модернизации, создана вся необходимая инфраструктура, закуплено самое высокотехнологичное оборудование. Инвестиции составляют более 3 млрд тенге. В сортировочном цехе руководителю региональной комиссии, члену депутатской фракции от партии «Nur Otan» в областном маслихате Самату Акишеву продемонстрировали японское оборудование «Nabel», мощность которого составляет 120 тыс. яиц в час. Автоматизация производства позволяет в течение 8-часового рабочего дня транспортировать и упаковывать до миллиона яиц в день.

«В рамках дальнейшей модернизации рассматривается возможность запуска автоматической линии глубокой переработки яиц, мяса и другой продукции. Также в целях развития импортозамещения на 2019−2021 годы запланировано строительство племенного репродуктора, оснащенного полностью автоматизированным оборудованием от ведущих мировых производителей. Реализация данного проекта позволит сократить импорт на 40%, - отметил директор по развитию ТОО «Жас-Канат 2006» Александр Коростылев.

Далее комиссия посетила Рудненский цементный завод. Он был запущен в декабре прошлого года. Наладка оборудования, заготовка сырья, и уже в апреле здесь произвели первую партию клинкера. Через месяц запустили цементную мельницу. Сегодня специалисты работают над улучшением линии отгрузки, устанавливают современные железнодорожные весы, что позволит отправлять продукцию с колес.

«Рынок сбыта огромный, к тому же мы охватили 4 направления: фасовку продукции в мешки по 50 кг, упаковку цемента в мягкие контейнеры по одной тонне, отгрузку в хопперы-цементовозы железнодорожным путем и отгрузку автоцементовозами», – сообщил директор завода Артем Макласов.

Операторов Центрального пульта управления специально обучали в Белгородском государственном технологическом университете, также специалистов для цементного завода готовит Рудненский индустриальный институт и местные средне-специальные учебные заведения. Руководитель региональной комиссии Самат Акишев отметил главные качества рудненского цемента – прочность и морозостойкость.

По итогам заседания члены комиссии дали положительную оценку реализации государственных программ в городе Рудном.