Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Ход реализации демократических реформ в Казахстане обсудили в Сенате

    19 Октября 2021, 19:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи. Стороны обсудили демократические реформы, реализуемые в нашей стране, и вопросы развития сотрудничества между Сенатом и Бюро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Одно из главных направлений сотрудничества – обмен опытом в сфере реализации демократических реформ, уверены собеседники.

    « В нашей стране по инициативе Главы государства проводятся комплексные и системные преобразования во всех сферах. Прежде всего, речь идет о демократизации политической системы, обеспечении её открытости, повышении политической конкуренции, создании необходимых условий для реализации прав граждан. Мы уже приняли большой пакет законов, направленных на дальнейшую модернизацию политической системы страны «, - сказал Маулен Ашимбаев.

    Спикер Сената также напомнил о том, что на осенней сессии ПАСЕ группой депутатов была принята письменная декларация « Политическая реформа в Казахстане отвечает потребностям и устремлениям его граждан «. Председатель Палаты подчеркнул, что депутаты активно работают над законодательным обеспечением проводимых в стране политических реформ и в настоящее время перед парламентариями стоит задача по реализации уже четвертого пакета президентских реформ.

    « В Послании Президента страны была обозначена необходимость законодательного закрепления нормы об обязательном учете 30% квоты для женщин и молодежи при распределении депутатских мандатов. Предложено расширить перечень квотируемых категорий граждан и предусмотреть в избирательных списках обязательную квоту для лиц с особыми потребностями. Глава государства указал на важность разработки эффективного механизма поддержки гражданских инициатив в сельской местности «, - сказал спикер Сената.

    Собеседники отметили значительные перспективы сотрудничества Казахстана и ОБСЕ в области реализации прав человека, отметив, что на прошлой неделе Казахстан был избран членом Совета по правам человека ООН на 2022 - 2024 годы.

    « Избрание нашей страны в главный правозащитный орган всемирной организации является признанием ее роли в качестве активного и ответственного участника процесса продвижения международных норм и стандартов в области защиты прав и свобод человека «, - подытожил Маулен Ашимбаев.

    В свою очередь, Маттео Мекаччи высоко оценил усилия Казахстана в сфере обеспечения прав человека и дальнейшей демократизации политической системы страны.

    Автор:

    ОБСЕ Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Дивидендную политику пересмотрят в Казахстане
    Рост экономической активности отмечают в Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду