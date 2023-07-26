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    Ход проведения экологического аудита «АрселорМиттал Темиртау» обсудили в Правительстве

    26 Июля 2023, 12:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам АО «АрселорМиттал Темиртау» с участием руководителей ряда министерств, представителей Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу, КНБ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

    В ходе совещания была представлена информация о ходе проведения экологического аудита и аудита промышленной безопасности предприятия.

    Как известно, эта работа проводится с участием международных консультантов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Экология
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