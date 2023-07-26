Ход проведения экологического аудита «АрселорМиттал Темиртау» обсудили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам АО «АрселорМиттал Темиртау» с участием руководителей ряда министерств, представителей Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу, КНБ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

В ходе совещания была представлена информация о ходе проведения экологического аудита и аудита промышленной безопасности предприятия.

Как известно, эта работа проводится с участием международных консультантов.