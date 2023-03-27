Ход модернизации оросительных систем в Жамбылской области проинспектировал Нуржан Нуржигитов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Для бесперебойного обеспечения поливной водой крестьянские хозяйства к началу вегетационного периода-2023 должны заключить договор с «Казводхоз». Возможность для жамбылских крестьян бесперебойно пользоваться поливной водой находится на постоянном контроле в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, глава региона Нуржан Нуржигитов проверил ход модернизации оросительных систем в Байзакском и Жамбылском районах.

Глава региона посетил каналы Отемис и Сенкибай в Бурылском сельском округе Байзакского района. Побывал также на водохранилище Сулуколь в Жамбылском районе.

Канал Сенкибай протяженностью 21,7 км обеспечивает водой 4 тысячи гектаров поливных земель. Новое ответвление от него - канал Отемис протяженностью 29 км обеспечит водой еще 8 тысяч гектаров.

В Байзакском районе реконструировали каналы Белхожа протяженностью 19 км, Медеу - 3,4 км и Свекловичная - 8,77 км.

В Жамбылском районе главе региона доложили о реконструкции каналов Куат, Кошан, Жамбыл, Мейирман, Раис. Аким области ознакомился с ходом реконструкции и поручил усилить контроль за обеспечением подачи поливной воды фермерам с 1 апреля.

Как пояснили в дирекции РГП «Казводхоз», ежегодно с аграриями составляется договор, в котором прописывается наименование сельхозкультур на земле этого конкретного крестьянского хозяйства. У каждой культуры есть свой норматив полива, начиная от 10 тысяч кубометров воды. Подается заявка, исходя из которой устанавливается лимит на водоподачу. Если крестьянское хозяйство проигнорирует этот момент, то потом придется столкнуться с трудностями полива.

Нуржан Нуржигитов отметил важность подписания соглашения фермеров с Жамбылским областным филиалом РГП «Казводхоз».

«Если РГП «Казводхоз», учитывая различные сложности, отказывается от соглашения, то крестьянам следует заменить культуры на менее влаголюбивые. Данное соглашение необходимо для того, чтобы в период вегетации между двумя сторонами не возникло недопонимания», - подчеркнул глава региона и поручил ответственным лицам постоянно контролировать строительный процесс на каналах и наполнение водохранилищ в Жамбылской области

Как сообщалось ранее, для Жамбылской области через Европейский банк реконструкции и развития выделены средства на реализацию 34 проектов по реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском, Жуалынском, Байзакском, Кордайском и Меркенском районах.



