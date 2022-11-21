Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Ход исполнения поручений Главы государства рассмотрен в Правительстве

    21 Ноября 2022, 16:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по децентрализации системы государственного управления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Напомним, что Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года поручил передать часть компетенций Правительства министерствам и акиматам.

    В ходе заседания отмечено, что административная реформа позволит существенно разгрузить Правительство от избыточных функций, придаст центральным госорганам больше гибкости, оперативности и самостоятельности в принятии важных решений, а также расширит полномочия местных исполнительных органов.

    На сегодня разработан соответствующий проект Дорожной карты на 2022-2023 годы, согласно которому планируется внести законопроект в Мажилис Парламента.
    Правительство РК Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спрос на казахстанский уран никогда не будет падать - Росатом
    Грузооборот через «Бахты-Покиту» на границе между РК и КНР превысит 300 тыс. тонн
    Закон о снижении налоговой нагрузки на микро- и малый бизнес рассмотрят сенаторы
    Сколько запасов урана осталось в Казахстане
    Популярное
    1 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
    2 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
    3 За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов
    4 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
    5 Непобежденный «Казахский воин» получил дату боя за титул WBC
    Новости партнеров