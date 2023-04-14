Хочу выиграть еще один Большой шлем – интервью с Еленой Рыбакиной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина дала эксклюзивное интервью телеканалу Jibek Joly. Теннисистка рассказала о том, какую планку ставит для себя сборная Казахстана на матче Кубка Билли Джин Кинг, о своих предстоящих турнирах и соперниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Елена, спасибо, что уделили нам время. Начну с главного вопроса. Кубок Билли Джин Кинг – не первый в Вашей карьере. О выступлении в Глазго, к примеру, писали и говорили многие, что казахстанская сборная можно сказать сенсационно обыграла Великобританию. Какую планку ставите для себя и для команды в этот раз? Какая атмосфера в команде? Какие ожидания? Какое настроение?

- Конечно же, задача победить. Думаю, что у нас достаточно сильная команда. Поэтому мы приложим все усилия и будем стараться. В команде атмосфера хорошая. Надеюсь, что покажем хорошую игру и удастся победить. Я бы сказала, что сам турнир достаточно эмоциональный. Думаю, что все волнуются, но в то же время, для девочек это огромный опыт.

- Последние два года стали очень успешными в Вашей карьере: победа на Уимблдоне, Индиан-Уэлс в США, финал Australian Open, Miami Open. Насколько было тяжело выдержать такую планку и морально, и физически. Какую планку для себя ставите на этот год?

- Конечно, непросто. Всё, что произошло за последний год – это достаточно огромная работа всей команды и в целом огромный опыт для меня тоже. Хочу постараться держать эту же планку и конечно же улучшать свою игру и прогрессировать во всех аспектах. Надеюсь, что получится добиться и выиграть ещё какой-нибудь Большой шлем.

- К каким турнирам готовитесь сейчас?

- По планам ожидается турнир сразу в Штутгарте (Германия), лечу отсюда. Крупные турниры в Риме, Мадриде и Большой шлем в Париже (Ролан Гаррос – прим. ред.).

- Вы нацелены на большие результаты. Остается ли время чему-то уделить вне спорта и чему Вы его посвящаете?

- Я не уверена, что удастся много чего сделать, так как достаточно мало времени здесь проведу. У меня здесь проживает вся семья. Поэтому постараюсь провести с ними побольше времени.

- Кого считаете своим главным соперником?

- Много достаточно хороших игроков. И со многими у меня были очень тяжелые матчи. Наверное, с начала года у нас такое противостояние с Ариной Соболенко. Но очень много игроков, с которыми непросто играть и хочется побеждать. Крейчикова – очень сильный игрок, сейчас Онс Жабер возвращается, вот только выиграла турнир. Ига Швентек, конечно же. Поэтому соперников очень много и надо работать.

- Спасибо большое за интервью!

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял теннисистку Елену Рыбакину. Президент Казахстана поздравил победительницу Уимблдона Елену Рыбакину с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе.

На пресс-конференции, посвящённой матчу Кубка Билли Джин Кинг, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала о встрече с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Стало известно, что Президент подарил Елене Рыбакиной часы с гравировкой и платок.

Отметим, что седьмая ракетка мира Елена Рыбакина прилетела в Казахстан на матч Кубка Билли Джин Кинг со сборной Польши.

Матч Казахстан — Польша за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг пройдет в столице 14-15 апреля. За сборную Казахстана кроме Рыбакиной также заявлены Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова.