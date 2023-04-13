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    Хочу выиграть еще один Большой шлем – Елена Рыбакина

    13 Апреля 2023, 20:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly казахстанская теннисистка, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина призналась, что хочет выиграть еще один большой шлем. Спортсменка также рассказала о турнирах, к которым готовится сейчас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Последние два года стали очень успешными в твоей карьере: победа на Уимблдоне, Индиан-Уэлс в США, финал Australian Open, Miami Open. Насколько вообще было тяжело выдержать такую планку морально и физически, и какую планку ставишь на этот год?», - спросила телеведущая Айнур Имангали.

    «Конечно, непросто. Все, что произошло за последний год, это достаточно огромная работа всей команды и в целом огромный опыт для меня. Хочу постараться держать эту же планку и, конечно же, улучшать свою игру, прогрессировать во всех аспектах. Надеюсь, что получится добиться этого и выиграть еще какой-нибудь большой шлем», - отметила Елена Рыбакина.

    Напомним, Елена Рыбакина дала эксклюзивное интервью телеканалу Jibek Joly. Теннисистка рассказала о целях сборной Казахстана на матче Кубка Билли Джин Кинг, предстоящих турнирах и соперниках.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Елену Рыбакину. Президент Казахстана поздравил ее с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе.


    На пресс-конференции, посвященной матчу Кубка Билли Джин Кинг, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала о встрече с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

    Президент подарил ей часы с гравировкой и платок.

    Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина прилетела в Казахстан на матч Кубка Билли Джин Кинг со сборной Польши.

    Матч Казахстан — Польша за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг пройдет в столице 14-15 апреля. За сборную Казахстана кроме Елены Рыбакиной выступят Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Видео Теннис Рыбакина Елена
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