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Хочу стать Чемпионом мира на мировом первенстве – Сакен Бибосынов

13 Августа 2021 21:06
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Хочу стать Чемпионом мира на мировом первенстве – Сакен Бибосынов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Многие казахстанцы и болельщики все еще помнят выступление боксера Сакена Бибосынова на Олимпиаде в Токио. Не забыли и тот момент, когда он не сдержал слез и эмоции на ринге, ведь он так хотел оправдать доверие народа. Корреспонденту МИА «Казинформ» он рассказал о том, что очень хотел, чтобы гимн Казахстана звучал в Токио, а спортсмены принесли славу стране.

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«Не сказать, что результатами Олимпиады все довольны. У нас не было золота, не исполняли гимн Казахстана в Токио. Мы вложили все усилия. По решению судей уступил сопернику. Однако не могу сказать, что проиграл на этой встрече. Мы постараемся на предстоящих олимпиадах, мировых первенствах оправдать доверие казахского народа. Хотелось бы, чтобы вместо 8 бронзовых на предстоящей Олимпиаде получили 8 золотых медалей. Для этого спортсмены будут усердно трудиться», - отметил казахстанский боксер Сакен Бибосынов.

Сейчас боксер хочет уделить внимание семье. После определенного времени он снова приступит к тренировкам.

«Мы выстроим график с тренером. Через два месяца состоится мировое первенство. Хочу принять участие и удостоиться звания «Чемпиона мира». Для этого выстроим план с тренером, точечно подготовимся, порадуем народ наградой», - поделился он.

Сакен Бибосынов признался, что с первых дней Олимпиады в Токио он почувствовал поддержку народа.

«На каждый поединок выходил словно это мой последний бой. На полуфинале не сдержал эмоции, слез, потому что хотелось прославить страну, чтобы звучал наш гимн. Проиграл. На этом мы не останавливаемся. Считаю, что это одна из первых ступеней в большом спорте. Победа еще впереди», - отметил он.


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#Соотечественники   #Спорт  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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