Хочу сделать жизнь людей лучше и дешевле – обладатель «Алтын белгі»-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выпускник столичной школы-гимназии №80 Дидар Мухаммедкарим стал обладателем медали «Алтын белгі». Для молодого человека последний звонок и предстоящий выыпускной имеют очень важное значение, о чем он рассказал в беседе корреспонденту МИА «Казинформ».

«Для меня последний звонок и выпускной – это очень значимые события, поскольку в школе мы отучились 11 лет. Теперь нам предстоит следующий шаг, шаг в большую жизнь – это университет. Я буду к этому основательно готовиться. Можно сказать, что в школе я вырос, вырос во всех отношениях. Там я узнал, что такое жизнь, что такое учеба, познал вкус тяги к знаниям. Так как я сменил множество школ, у меня много школьных друзей, я стараюсь общаться со всеми. Благодаря этому я стал более разносторонним, начал мыслить шире», - сказал Дидар Мухаммедкарим.

В будущем молодой человек видит себя инженером-радиотехником.

«По этой специальности и хочу поступать в вуз. Хочу обучаться в Турции либо в России, что и планирую сделать – к настоящему моменту я уже подал заявления в университеты этих стран. Если по каким-то причинам этим планам не суждено сбыться, планирую обучаться в Казахстане, в частности, очень интересуют Astana IT University и Международный университет информационных технологий в Алматы», - отметил выпускник.

При этом, Д.Мухаммедкарим стремится изобретать новые полезные лайфхаки для повышения комфорта жизни людей. В этом году он вместе с другом разработал интересный проект – монорельс, по которому одновременно могли бы двигаться сразу три капсулы с людьми или грузом в разные стороны.

«Не так давно мы с другом придумали так называемый монорельс – путь, по которому одновременно можно двигаться в три разные стороны. Я хочу изобретать полезные людям вещи, чтобы сделать их жизнь комфортнее. Более того, я считаю, некоторые полезные изобретения в будущем помогут удешевить цены на разные услуги. Я мечтаю улучшить жизнь людей в целом», - заявил юный изобретатель.

Дидар подчеркивает, что большую роль в качественном обучении и развитии полезных навыков сыграли его мама и учителя.

«Своим знаком «Алтын белгі» в первую очередь я обязан свое маме, которая также является педагогом и работает в Агротехническом университете. Она с 5 класса мне говорила: «Оқсан оқы, оқмасан оқма. Учеба нужна тебе, а не мне. Если захочешь – ты выучишься и станешь достойным человеком. Если нет – будешь катать тачку по улицам. Просто так взять и дать тебе образование без твоего желания я не смогу». После этих слов я основательно взялся за учебу, с 5 класса. Я начал стараться, и понял со временем, что учиться хорошо – нетяжело. Если человек чего-то по-настоящему захочет – он это сделает, для него нет никаких ограничений. По своим друзьям я вижу, что даже троечники могут хорошо учиться, просто они ленятся», - считает молодой человек.

«Также мне помогли мои учителя. Когда они меня отправляли на различные олимпиады, когда я видел конкуренцию и желание других участников победить, это было для меня дополнительным стимулом. В основном я выбирал математику, так как я люблю этот предмет и он мне ближе, чем другие. Выбрать кого-то конкретно из учителей я не могу, так как они для меня важны в равной степени», - заключил Дидар Мухаммедкарим.



