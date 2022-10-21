Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Хочу родиться казахом: Нурлан Сабуров высказался об имидже казахов в СНГ

    21 Октября 2022, 11:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный стендапер Нурлан Сабуров пришел на шоу к Нурлану Коянбаеву «Жаңа түнгі студия» Нұрлан Қоянбаевпен». В ходе беседы с ведущим шоу Нурлан Коянбаев высказался об имидже казахов в СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соседних странах уважают наших артистов, в частности речь идет об Imanbek, Скриптоните, есть и другие известные рэперы, которых я не знаю. Некоторые удивляются и говорят «что творят казахи». Действительно ли имеет место быть такая тендеция?» - спросил Нурлан Коянбаев.

    «Дело в том, что в пространстве СНГ имидж за казахами. Многие говорят, что я хочу родиться казахом. Всегда есть казах, который делает что-то лучше. Понятно, что это юмор, но это мягкая сила. Это точно оказывает влияние на людей, которые не знакомы с Казахстаном. И это очень круто. И это только начало, я уверен. Это будет в искусстве, музыке, культуре, спорте. Уверен, это будет только усиливаться», - отметил стендапер Нурлан Сабуров.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    СМИ Общество JIBEK JOLY
    Новости по теме
    Новости по теме
    Детский канал «Nick Jr» будет транслироваться на казахском языке
    Школьные спортивные лиги намерены создать в Казахстане
    Экскурсии в Национальные парки организуют детям в Алматинской области
    Средняя зарплата сотрудников фонда «Қазақстан халқына» снизилась почти в 1,5 раза
    Популярное
    1 Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
    2 Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
    3 Как отметят 200-летие Кокшетау
    4 Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
    5 Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
    Новости партнеров