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    Хлопок зафиксирован на территории склада боеприпасов в Жамбылской области

    29 Августа 2021, 14:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хлопок зафиксировали сегодня на территории склада инженерных боеприпасов в Жамбылской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня 29 августа около 12:20 был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было», - сообщили в Минобороны.

    Как отметили в ведомстве, причины произошедшего случая выясняются.

    Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате, по последним данным, 13 человек погибли, 98 пострадали.

    Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев. На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

    К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    27 августа Глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию. Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

    Министр по чрезвычайным ситуациям рассказал, сколько времени потребуется, чтобы полностью ликвидировать последствия взрывов в Жамбылской области.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи со взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Жамбылская область Армия Минобороны РК Взрывы в Жамбылской области
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