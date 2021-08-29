Хлопок зафиксирован на территории склада боеприпасов в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хлопок зафиксировали сегодня на территории склада инженерных боеприпасов в Жамбылской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня 29 августа около 12:20 был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было», - сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, причины произошедшего случая выясняются.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате, по последним данным, 13 человек погибли, 98 пострадали.

Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев. На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

27 августа Глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию. Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

Министр по чрезвычайным ситуациям рассказал, сколько времени потребуется, чтобы полностью ликвидировать последствия взрывов в Жамбылской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи со взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.