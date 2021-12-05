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    Хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме в ЗКО: двое пострадали

    5 Декабря 2021, 01:00

    ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме ЗКО. Работники газовой службы получили ожоги лица и рук, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, случай произошел 3-го декабря в 20:50 в селе Талдыкудук Казталовского района.

    «В частном жилом доме при монтаже печи на природном газе работниками газового хозяйства ТОО «КАЗГИД» произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего горения. В результате хлопка разрушилась крыша пристройки, а также волной хлопка были выбиты окна», - пояснили в пресс-службе ведомства.

    Пострадали двое работников.

    «29-летний мужчина получил ожоги 25% тела (кисти рук), 28-летний мужчина получил ожог лица (левая щека). Оба работника проживают в Уральске. Они были доставлены в больницу в поселок Жалпактал», - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Происшествия
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