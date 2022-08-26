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      Происшествия, ЧС

    Хлопок газа произошел в Темиртау

    26 Августа 2022 14:10

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау снова произошел хлопок газа в многоэтажном доме. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ЧП произошло 25 августа в 14:35 часов по проспекту Металлургов 21/2Б. Как сообщает служба ЧС, в 9-этажном трехподъездном доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения и разрушений.

    В результате происшествия были выбиты стекла в подъезде на уровне второго этажа.

    «Сотрудниками УЧС по городу Темиртау совместно с газовой службой и с собственниками жилья проведено поквартирное обследование, после чего жители вернулись в свои квартиры», - проинформировали в пресс-службе ДЧС по Карагандинской области.

    Как сообщалось, на этой же улице 16 августа в результате вспышки газовоздушной смеси произошло межэтажное обрушение. Обошлось без пожара, но были повреждены три квартиры.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия МЧС
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