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    Хлебозавод и овощехранилище запустят в Астане в 2023 году

    22 Декабря 2022, 20:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны встретился с руководителями рынков и торговых сетей по вопросам стабилизации цен на продукты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    В столице ведется системная работа по стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Крупным торговым сетям выделяются займы по «оборотному механизму», проводятся сельскохозяйственные ярмарки, заключаются договоры с аграриями регионов, работает региональная комиссия по расследованию посреднических схем в ценообразовании на продтовары, действуют мобильные мониторинговые группы по соблюдению торговой надбавки магазинами у дома и пр. Перечисленные меры позволяют стабилизировать цены на социально значимые продукты питания.

    Аким столицы Женис Касымбек встретился с представителями продовольственных рынков, крупных торговых сетей, производителями продукции. В совещании участие также приняли первый вице-министр торговли и интеграции РК Е. Шаккалиев, руководитель столичного Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК А. Кишкембаев, представители министерства сельского хозяйства РК и других ответственных госорганов.

    На встрече были подняты вопросы по сдерживанию цен на социально значимые продтовары, своевременной поставке продуктов питания, активизации работы мониторинговых групп и др. Озвученные на встрече вопросы взяты в работу.

    Акимом Астаны Женисом Касымбеком поручил активизировать работу мониторинговых групп по сдерживанию цен на социально значимые продукты и соблюдению торговой надбавки, определить на 2023 год объемы продтоваров на заключение льготных договоров, предпринимателям – исполнить договорные обязательства по поставке продуктов в полной мере. Также предпринимателей призвали проявить социальную ответственность и внести свой вклад в стабилизацию цен на социально значимые продтовары.

    В Астане также для обеспечения продовольственной безопасности ведется строительство производственно-пищевого комплекса (хлебозавод, молокоперерабатывающий завод, овощехранилище), производственного комплекса по изготовлению хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, логистических центров и др.

    Хлебозавод (до 25 тонн продукции в сутки) и овощехранилище планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Молокоперерабатывающий завод (до 100 тонн в сутки) - в 2024 году.

    Фото: gov.kz
    Астана Строительство Экономика Цены и тарифы
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