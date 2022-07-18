Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Хлебоуборочная кампания идет в восьми районах Жамбылской области

    18 Июля 2022, 01:24

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на установившуюся сильную жару под +40 градусов, уборка зерновых колосовых на полях Жамбылской области идет по намеченному графику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов, уборочная кампания в регионе началась две недели назад, и сейчас идут работы в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Рыскуловском, Сарысуском и Шуском районах. В Таласском и Жуалынском районах по погодно-климатическим условиям страда начинается обычно позднее.

    «Метеорологические условия в нашем регионе в этом году благоприятны для формирования и созревания зерна. В Рыскуловском, Шуском и Сарысуском районах урожайность озимой пшеницы ожидается выше среднего», - отметили в ведомстве.

    Всего в этом году жамбылским аграриям предстоит убрать 370 тыс. га зерновых колосовых, из них 153,8 тыс. га пшеницы, 216,1 тыс. га ячменя.

    На сегодня из засеянных площадей этого года убрано 66,3 тыс. га. Средняя урожайность зерновых колосовых этого года составляет 16,9 ц/га.

    Это действительно средние показатели урожайности. Так, в 2019 году средняя урожайность зерновых колосовых составила 22,7 центнера с гектара, в 2017 - 23,8 центнера зерна с гектара, в 2016 - 24 центнера с гектара, что близко к рекордным показателям для юга страны. Бывали и малоурожайные засушливые годы, когда средняя урожайность зерновых составляла 8 - 10 центнеров на круг.

    Жамбылская область является одним из сельскохозяйственных регионов страны. В этом году на полях жамбылских хозяйств планируется высадить сельхозкультуры на 760 тыс. га, что больше на 9,2 тыс. га в сравнении с 2021 годом.

    Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Жамбылской области составляет более 4,6 млн га, в том числе пашни 781,8 тыс. га. Площадь орошаемых земель составляет 182,4 тыс. га, многолетних насаждений — 3,9 тыс. га, сенокосов — 123,5 тыс. га. Пастбища занимают большую часть земель сельскохозяйственного назначения – 3,5 млн га.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Урожай Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане