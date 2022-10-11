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    Хлеб подорожал почти на 12% в Казахстане

    11 Октября 2022, 12:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хлеб подорожал в Казахстане по ряду причин. С января будут приняты все меры для стабилизации цен. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По хлебу ситуация следующая: на 4 октября хлеб подорожал на 11,9%. Министерство сельского хозяйства и продовольственно-контрактная корпорация с января по сентябрь поставляли удешевленное зерно, по 90 тысяч. С октября до конца года регионы сами с нового урожая берут цены. В этом году цены на зерно снизились по сравнению с серединой года», - сообщил Ербол Карашукеев журналистам после заседания Правительства.

    Также по словам министра, хлеб может дорожать по ряду причин.

    «Комплектующие, электроэнергия дорожают. Дорожают коммунальные услуги. Поэтому, в целом, рост цен есть, мы это видим. С января мы примем все меры для того, чтобы стабилизировать цены. В целом, для большого всплеска цен нет оснований. Потому что муки производится больше, чем в прошлом году, пшеницы у нас явно больше, выше даже среднегодовых урожаев. В стабфонд мы планируем собрать миллион тонн зерна в этом году. Из них 900 тысяч тонн пшеницы», - заявил Ербол Карашукеев.

    Он заверил, что, учитывая запасы, которые есть в стране, министерство полностью будет держать под контролем цены на все социально значимые продукты, в том числе на социальную муку.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минсельхоз Цены и тарифы Сельское хозяйство
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