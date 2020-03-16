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Хлеб и кондитерские изделия рекомендуется продавать в упаковке - Минторговли
16 Марта 2020 09:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продажу хлебобулочных и кондитерских изделий осуществлять только в упакованном виде. Такую рекомендацию дает Министерство торговли и интеграции в целях исполнения Указа Президента о введении чрезвычайного положения в Казахстане из-за пандемии коронавируса COVID-19 и в целях защиты жизни и здоровья граждан, передает МИА «Казинформ».
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«Продуктовые магазины, продуктовые супермаркеты и продуктовые рынки должны функционировать в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер;
продажу хлебобулочных и кондитерских изделий осуществлять только в упакованном виде», - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Ключевые слова: Пневмония в Китае, Коронавирус,
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