ХК «Сарыарка» официально объявил об изменениях в составе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» на своем официальном сайте объявил об изменениях в составе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Согласно договору обмена, совершен двусторонний переход хоккеистов. В ХК «Молот-Прикамье» перешли защитник Александр Шикун и вратарь Александр Енюшин. Стан карагандинской команды пополнил нападающий Александр Ремов.

Александр Ремов родился 7 июня 1994 года. Воспитанник хабаровской школы хоккея. Свою карьеру в ВХЛ Александр начал в сезоне 2015/16, сыграв за ХК «Химик» (город Воскресенск) 37 матчей с показателями 15 (8+7) очков.

В сезоне 2016/17 защищал цвета ХК «Зауралье», где провел 45 игр и набрал 19 (6+13) очков. В сезоне 2017/18 играл за ХК «Молот-Прикамье», провел 22 встречи с показателями 15 (7+8) очков. В нынешнем сезоне 2018/19 в ХК «Молот-Прикамье» Александр провел 24 матча и набрал 15 (4+11) очков.