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    ХК «Барыс» проиграл четвертый подряд матч КХЛ

    16 Января 2023, 22:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги сыграл с новосибирской «Сибирью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб находился на десятой строчке Восточной конференции лиги, а российский занимал вторую.

    Тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Бекетаев, Шевченко-Вей-Михайлис; Грэм-Нургалиев, Бракко-Шестаков-Петухов; Шалапов-Мищенко, Луис-Борисевич-Асетов; Данияр-Кайыржан, Рахманов-Сагадеев-Шайхмедденов.

    Счет открыл Антон Сагадеев, но уже к концовке первой половины соперник его сравнял. Во второй части игры ничего не изменилось, а на старте заключительной двадцатиминутки гости вышли вперед и победу уже не отпускали — 2:1. Столичный коллектив проиграл четвертый поединок кряду.

    19 января «Барыс» на выезде сыграет с челябинским «Трактором».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Сибирь» (Новосибирск, Россия) 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

    Шайбы:

    1:0 — 05:40 Сагадеев. В равенстве

    1:1 — 17:47 Голубев (Мёрфи). В равенстве

    1:2 — 42:01 Шаров (Основин). В равенстве

    Вратари: Гудачек — Костин

    Штраф: 4:6 (2:2, 0:2, 2:2).

    Фото: пресс-службы ХК «Барыс»
    Спорт Хоккей Барыс КХЛ
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