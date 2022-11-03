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    ХК «Барыс» проиграл «Адмиралу» в домашнем матче

    3 Ноября 2022, 21:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с владивостокским «Адмиралом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Савицкий; Гайтамиров-Ножье, Бракко-Сагадеев-Петухов; Мищенко-Григорьев, Максимов-Гусейнов-Асетов; Шалапов, Кайыржан-Рахманов — Муратов.

    Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыл Егор Петухов, на это российский клуб ответил дважды. В заключительной двадцатиминутке Николай Елисеев оформил хет-трик и снял все вопросы о победителе. 4:1 — сильнее российский клуб.

    8 ноября «Барыс» в Астане сыграет с подольским «Витязем».

    Фото: sports.kz
    Астана Спорт Хоккей
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