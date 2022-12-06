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    ХК «Барыс» победил «Ак Барс» и вернулся в плей-офф КХЛ

    6 Декабря 2022, 22:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома обыграл казанский «Ак Барс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб был на 9 месте Восточной конференции лиги, а «Ак Барс» двумя строчками выше.

    Тренер «Барыса» Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Грант-Бекетаев, Савицкий-Вей-Михайлис; Ножье-Гайтамиров, Бракко-Шестаков-Петухов; Шалапов-Грэм, Асетов-Сагадеев-Рахманов; Мищенко-Григорьев, Максимов-Шайхмедденов-Шевченко.

    Первый период остался полностью за хозяевами благодаря двум безответным шайбам Аркадия Шестакова и Алекса Гранта. Во втором гости вернули интригу, сократив разрыв. Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам выровнять положение и перевести игру в овертайм и позже серию буллитов, где сильнее оказались казахстанцы, вернувшиеся в зону плей-офф.

    19 декабря «Барыс» на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Ак Барс» (Казань, Россия) 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

    Шайбы:

    1:0 — 08:01 Шестаков (Савицкий, Бекетаев). В равенстве

    2:0 — 16:37 Грант (Вей, Михайлис). В равенстве

    2:1 — 30:32 Дыняк (Семёнов). В равенстве

    2:2 — 55:38 Петров (Шипачёв, Лучевников). В равенстве

    Вратари: Бояркин — Мифтахов

    Штраф: 8:10 (6:8, 0:0, 2:2).


    Фото: sports.kz
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