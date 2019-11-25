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ХК «Барыс» отправился на выездную серию КХЛ

25 Ноября 2019 23:31
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ХК «Барыс» отправился на выездную серию КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

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В ходе поездки «Барыс» проведёт два матча в Магнитогорске и Екатеринбурге.

Вратари: Денис Каратаев, Хенрик Карлссон, Эдди Паскуале.

Защитники: Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Максим Семёнов, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кёртис Волк, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Корбэн Найт, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Расписание матчей выездной серии: 26 ноября – «Металлург» – «Барыс»; 28 ноября – «Автомобилист» – «Барыс».

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Ключевые слова: Спорт,
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