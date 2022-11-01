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    ХК «Барыс» одолел «Сибирь» и прервал серию из пяти поражений

    1 Ноября 2022, 22:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» сыграл дома с новосибирской «Сибирью» в матче Континентальной хоккейной лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Савицкий; Гайтамиров-Ножье, Бракко-Сагадеев-Петухов; Мищенко-Григорьев, Максимов-Гурков-Шестаков; Сергиенко, Асетов-Гусейнов-Кайыржан.

    Первый период остался за хозяевами благодаря шайбе Джереми Бракко, а во втором соперник отыгрался. Все решала заключительная двадцатиминутка, где казахстанцы вырвали победу и прервали серию из пяти поражений подряд. Решающую шайбу провел Линден Вей, а завершил все Кирилл Савицкий — 3:1.

    3 октября «Барыс» дома встретится с владивостокским «Адмиралом».


    Фото: hcbarys.kz



    Спорт Хоккей Барыс
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