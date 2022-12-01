ХК «Барыс» на выезде обыграл прямого конкурента в борьбе за плей-офф КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде обыграл челябинский «Трактор», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб находился на десятой строчке Восточной конференции, а российский соответственно восьмой, разрыв между ними был два очка.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Бекетаев, Луис-Вей-Шайхмедденов; Ножье-Гайтамиров, Савицкий-Сагадеев-Михайлис; Шалапов-Грэм, Асетов-Шестаков-Петухов; Мищенко-Григорьев, Кайыржан-Гурков-Рахманов.

Фаворитами были хозяева, но быстрый гол удался гостям, на четвертой минуте в их составе отметился Михаил Рахманов. Во второй части игры астанчане довели счет до крупного благодаря точным броскам Адиля Бекетаева и Алекса Гранта, только после этого впервые отметился соперник. В заключительной двадцатиминутке большинство реализовал Никита Михайлис. 4:1 — казахстанцы прерывают серию из трех поражений подряд.

2 декабря «Барыс» дома примет екатеринбургский «Автомобилист».

«Трактор» (Челябинск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Шайбы:

0:1 — 03:39 Рахманов (Гурков). В равенстве

0:2 — 21:48 Бекетаев (Савицкий). В большинстве

0:3 — 23:54 Грант (Бекетаев, Шайхмедденов). В равенстве

1:3 — 28:07 Горюнов-Рольгизер. В равенстве

1:4 — 52:45 Михайлис (Луис, Грант). В большинстве

Вратари: Мыльников — Гудачек

Штраф: 10:4 (6:2, 2:0, 2:2).

Фото: sports.kz.