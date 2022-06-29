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    Хива объявлена туристической столицей исламского мира 2024 года

    29 Июня 2022, 21:20

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Азербайджана на XI сессии Организации исламского сотрудничества (ОИС) принято решение объявить Хиву столицей туризма исламского мира 2024 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.

    По данным ведомства, члены ОИС признали реформы, проведенные в сфере туризма: упрощение визового режима, сохранение культурного наследия и благоустройство исторических городов ключевыми факторами победы.

    «В Хиве будет организовано и проведено на высоком уровне заседание министров туризма и руководителей туристических администраций 57 стран-членов ОИС, научные конференции, практические семинары, фотовыставки, арт-экспозиции, раскрывающие потенциал паломнического туризма», – отметил глава делегации Узбекистана, заместитель премьер-министра - министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов.

    На звание туристической столицы исламского мира претендовали 5 городов: Абу-Даби (ОАЭ), Шанлиурфа (Турция), Лагос (Нигерия), Душанбе (Таджикистан) и Хива (Узбекистан).

    В последний год между этими городами шла напряженная борьба за победу в номинации. В результате усилий Узбекистана было принято решение о присвоении Хиве статуса «столицы туризма исламского мира».

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Тюркский мир Мировые новости
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