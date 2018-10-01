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Хищная птица ворует шапки в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Хищная птица ворует шапки в Костанае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НГ.
Новые подробности о поведении хищной птицы, летающей во дворах Костаная сообщили читатели НГ на редакционный WhatsApp.
«Эта птица была замечена в районе ул. Речной еще с середины лета, - написали они. - Он практически ручной, еду берет с рук, причем очень «чисто», не поцарапав ладонь. Иногда разрешает себя гладить».
Читатели считают, что птица, судя по ее поведению, жила с людьми.
«Знакомые наблюдали, как он играет в песочнице с игрушками, - рассказали читатели. - Дружит с сороками и воронами».
Из необычного - птица «коллекционирует» шапки, просто снимает их со взрослых и детей. Очень аккуратно.
«Детям он оказывает внимание в первую очередь. Умудрился снять головной убор даже с 1,5 летнего ребенка», - удивляются читатели.
Костанайцы отмечают, что птица доверчива к людям, и переживают, что она может пострадать.
«Мы обращались в Наурзумский заповедник, но пока безрезультатно, - сетуют они. - Птица явно росла в неволе. И как она переживет зиму и свою общительность с людьми?»
Читатели предполагают, что птица могла содержаться в каком-либо приезжем цирке, выступавшем в этом году в городе, и сбежала от них.
Фото: Германа КОЛБИНА / ng.kz
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