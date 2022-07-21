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    Хищения на сумму 1,2 млрд выявили в сфере медстрахования в США

    21 Июля 2022, 09:52

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министерство юстиции США предъявило обвинение 30 лицам, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в сфере здравоохранения по всей стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Телеканал CBS передает, что в числе обвиняемых значатся владельцы американских лабораторий, руководители медицинских компаний, обвиняемые в заказе ненужных либо поддельных тестов и оборудования на общую сумму в $1,2 млрд.

    По данным Министерства юстиции США, подсудимые использовали возможности телемедицины для получения заказов на ненужные медицинские тесты, оплата за которые якобы выставлялась Medicare (государственной национальной программой медстрахования в Соединенных Штатах) и другим страховым компаниям.

    Согласно судебным документам, тесты и оборудование часто заказывались без какого-либо взаимодействия с пациентами и давали мало ценной информации для пациентов или их лечащих врачей.

    Во многих судебных процессах владельцы и операторы медицинских лабораторий обвиняются в том, что они платили незаконные откаты и даже взятки компаниям, занимающимся телемедициной, медицинским работникам и компаниям, производящим медицинское оборудование, в обмен на направление пациентов для стимулирования бизнеса в личных целях.

    «Министерство юстиции намерено в судебном порядке преследовать лица, которые злоупотребляют нашей системой здравоохранения и используют технологии телемедицины в схемах мошенничества и взяточничества», - говорится в заявлении главы уголовного отдела министерства юстиции США, помощника генерального прокурора Кеннета Полит.

    «Это правоприменительное действие демонстрирует, что департамент сделает все, что в его силах, чтобы защитить систему здравоохранения, на которую полагается наше общество, от людей, желающих обмануть их ради собственной выгоды», - добавил К. Полит.

    В одном случае владелец нескольких клинических лабораторий из Миссури якобы разработал схему, где маркетинговые компании платили центрам телемедицины за звонки пациентам и предлагали им бесплатное, одобренное Medicare сердечно-сосудистое и генетическое тестирование, за которое затем платили медицинскому работнику, независимо от того, действительно ли они были нужны пациентам.

    Владелец Джейми Макнамара и другие сообвиняемые затем якобы использовали подставные лаборатории для подачи ложных или ненужных заявок на оплату в Medicare на сумму более $174 млн. Далее Дж.Макнамара «отмывал» прибыль через сеть банковских счетов и активов, включая приобретение роскошных автомобилей, яхт и недвижимости.

    Дж. Макнамара, которому на следующей неделе должно быть предъявлено обвинение в штате Луизиане, обвиняется в разработке схемы с 2018 года по июль 2020 года с целью получения прибыли за счет откатов и взяток.

    По словам американских следователей, обвиняемые заплатили более $16 млн различным маркетинговым компаниям, чтобы осуществить мошеннические платежи.

    Уголовное дело последовало за другой акцией правоохранительных органов США в 2021 году, когда в причастности к схемам мошенничества в сфере телемедицины выявлено 138 человек, что привело к убыткам на сумму более $1,4 млрд.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    США Мировые новости Медстрахование
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