Хищения на сумму 1,2 млрд выявили в сфере медстрахования в США

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министерство юстиции США предъявило обвинение 30 лицам, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в сфере здравоохранения по всей стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Телеканал CBS передает, что в числе обвиняемых значатся владельцы американских лабораторий, руководители медицинских компаний, обвиняемые в заказе ненужных либо поддельных тестов и оборудования на общую сумму в $1,2 млрд.

По данным Министерства юстиции США, подсудимые использовали возможности телемедицины для получения заказов на ненужные медицинские тесты, оплата за которые якобы выставлялась Medicare (государственной национальной программой медстрахования в Соединенных Штатах) и другим страховым компаниям.

Согласно судебным документам, тесты и оборудование часто заказывались без какого-либо взаимодействия с пациентами и давали мало ценной информации для пациентов или их лечащих врачей.

Во многих судебных процессах владельцы и операторы медицинских лабораторий обвиняются в том, что они платили незаконные откаты и даже взятки компаниям, занимающимся телемедициной, медицинским работникам и компаниям, производящим медицинское оборудование, в обмен на направление пациентов для стимулирования бизнеса в личных целях.

«Министерство юстиции намерено в судебном порядке преследовать лица, которые злоупотребляют нашей системой здравоохранения и используют технологии телемедицины в схемах мошенничества и взяточничества», - говорится в заявлении главы уголовного отдела министерства юстиции США, помощника генерального прокурора Кеннета Полит.

«Это правоприменительное действие демонстрирует, что департамент сделает все, что в его силах, чтобы защитить систему здравоохранения, на которую полагается наше общество, от людей, желающих обмануть их ради собственной выгоды», - добавил К. Полит.

В одном случае владелец нескольких клинических лабораторий из Миссури якобы разработал схему, где маркетинговые компании платили центрам телемедицины за звонки пациентам и предлагали им бесплатное, одобренное Medicare сердечно-сосудистое и генетическое тестирование, за которое затем платили медицинскому работнику, независимо от того, действительно ли они были нужны пациентам.

Владелец Джейми Макнамара и другие сообвиняемые затем якобы использовали подставные лаборатории для подачи ложных или ненужных заявок на оплату в Medicare на сумму более $174 млн. Далее Дж.Макнамара «отмывал» прибыль через сеть банковских счетов и активов, включая приобретение роскошных автомобилей, яхт и недвижимости.

Дж. Макнамара, которому на следующей неделе должно быть предъявлено обвинение в штате Луизиане, обвиняется в разработке схемы с 2018 года по июль 2020 года с целью получения прибыли за счет откатов и взяток.

По словам американских следователей, обвиняемые заплатили более $16 млн различным маркетинговым компаниям, чтобы осуществить мошеннические платежи.

Уголовное дело последовало за другой акцией правоохранительных органов США в 2021 году, когда в причастности к схемам мошенничества в сфере телемедицины выявлено 138 человек, что привело к убыткам на сумму более $1,4 млрд.



