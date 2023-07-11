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    Хищения на 16,5 млрд тенге расследуют в области Жетысу

    11 Июля 2023, 15:20

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Спецпрокурорами области Жетысу расследуются пять уголовных дел с признаками хищения на сумму 16,5 млрд тенге. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил прокурор региона Мадияр Басшыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По всем уголовным делам определены меры пресечения в отношении 15 лиц - четверо из них под стражей, 10 под домашним арестом, один отпущен под залог», - сказал спикер.

    Подробности этих уголовных дел не подлежат разглашению в интересах следствия согласно статье 201 УПК.

    Также в этом же году спецпрокуроры в суд направили два уголовных дела прошлых лет с признаками хищения на сумму 420 млн тенге. По ним осуждены пять лиц. В ходе следствия в доход государства уже возмещено более 230 млн тенге.

    Мадияр Басшыбаев также обратил внимание на один инструмент прокурорского надзора - возможность инициирования прокурором оперативно-розыскных мероприятий. Данный инструмент прокурорами используются для раскрытия преступлений, о признаках которых им стало известно в рамках аналитической работы.

    «В результате такого подхода в этом году выявили факты хищения в особо крупном размере в сфере здравоохранения и сбыт наркотических средств. По ним проводятся досудебные расследования, их данные также не подлежат к разглашению», - заявил прокурор.

    Кроме того, прокуроры изобличили во взяточничестве и посредничестве двух сотрудников полиции, а также взяткодателя.

    «Сотрудники местной полицейской службы получили взятку 50 тысяч тенге за непривлечение к ответственности жителя города Талдыкорган, который управлял машиной в нетрезвом состоянии. Все трое судом осуждены к штрафу», - добавил Мадияр Басшыбаев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Генпрокуратура Борьба с коррупцией Жетысуская область
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