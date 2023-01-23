Хищение на сумму свыше 272 миллионов тенге выявили в сфере теплоснабжения Балхаша

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой расследуются уголовные дела в отношении руководств ТОО «Алматинские тепловые сети» (АлТС) и ТОО «Балхаш жылу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК

Генеральный директор и другие сотрудники ТОО «АлТС» подозреваются в получении взятки в сумме 16 миллионов тенге (статья 366 УК РК).

Бывший заместитель директора и главный бухгалтер ТОО «Балхаш жылу» подозреваются в совершении хищения свыше 272 миллионов тенге, путем излишнего начисления заработной платы на свои карточные счета (статья 189 УК РК). При этом у товарищества имелись задолженности перед поставщиками на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.

По обоим фактам, в связи с полным признанием вины подозреваемыми, мера пресечения в виде «содержания под стражей» не применялась.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Антикоррупционная служба в рамках реализации Карты коррупционных рисков продолжает выявлять наиболее проблемные и подверженные коррупции сферы. Теплоснабжение является одной из острых социальных проблем в регионах страны.

Ранее сообщалось, что Антикор задержал гендиректора «Алматинских тепловых сетей».