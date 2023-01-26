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Хищение денег в размере 450 млн тенге при строительстве дорог выявили с СКО

26 Января 2023, 13:54
Хищение денег в размере 450 млн тенге при строительстве дорог выявили с СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Хищение бюджетных средств в особо крупном размере по государственной программе «Ауыл – Ел бесігі» выявили сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В эксплуатацию была принята автомобильная дорога при полном отсутствии дорожного полотна. Из запланированной протяженности дороги 53,5 км, отсутствовало 27 км автодороги. Сумма причиненного ущерба составила около 450 млн тенге.

В результате расследования уголовного дела по факту хищения при строительстве дороги в районе им. Г. Мусрепова выявлены причастные к хищению лица», - проинформировали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу по СКО.

Дело направлено в суд.

Строительство указанной автодороги для местных жителей имеет социальное значение ввиду их отдаленности от районного центра. Проведение такой работы департаментом АФМ по СКО позволило восстановить строительство автомобильной дороги, отдельные участки которой уже функционируют в настоящее время.


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