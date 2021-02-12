Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Хищение денег у воспитанников детского дома в Алматинской области: проводится расследование

    12 Февраля 2021, 16:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проводится расследование по факту хищения денег у воспитанников детского дома №1 в микрорайоне Баганашыл, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    По данным Агентства по финансовому мониторингу, департамент экономических расследований по Алматы проводит досудебное расследование в отношении работников КГУ «Алматинский областной детский дом №1 управления образования Алматинской области» по факту хищения (пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК).

    «В рамках данного дела начато досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ по факту халатности (часть 1 статьи 371 УК РК). Иная информация о ходе досудебного расследования в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК не подлежат разглашению», - сообщили в агентстве.

    Пресс-секретарь ОФ «Добровольное общество «Милосердие», представитель Уполномоченного по правам ребенка в РК Александр Ляхов сообщил, что ситуация по хищению средств со счетов воспитанников областного детского дома находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин.

    Он уточнил, что следствие идет по фактам хищения средств, поступивших в качестве пособий по утере кормильца и по инвалидности воспитанникам детдома, на общую сумму 68,5 млн тенге.

    В ходе проведения досудебного расследования установлено, что руководитель данного учреждения на протяжении всего этого времени была в курсе происходящего.

    «Присвоение и растрата произошли не за один день! Сигналы поступали на протяжении длительного времени. Неоднократно по обращениям сотрудников КГУ, его выпускников и воспитанников, проводились проверки КГУ ДД № 1 Алматинской области со стороны департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области. Ни одна проверка нарушений «не выявила», - отметил Александр Ляхов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область Борьба с преступностью Коррупция Происшествия Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Информацию о хищении 677 млн тенге опроверг акционер Балхашской ТЭЦ
    Культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности призвал Глава государства
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка