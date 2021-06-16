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    Хищение денег на ремонт столичного театра: суд вынес приговор

    16 Июня 2021, 18:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 июня, районным судом № 2 Алматинского района Нур-Султана оглашен обвинительный приговор в отношении руководителей Русского драмтеатра имени Горького, представителей подрядных организаций и технадзора по факту хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт и реставрацию театра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда Нур-Султана.

    Кто предан суду

    - директор театра драмы им. М. Горького - Касенов Е., его заместитель Саттыбаев Е., эксперт технического надзора ТОО «АДС САПА» Ербатыров Б., директор ТОО «СТ-Инженеринг» (технадзор по реставрации) Кенжетаев М.

    Касенов обвинялся в хищении и покушении на хищение денег по предварительному сговору с Саттыбаевым (пособник) по четырем эпизодам. Из них два эпизода - хищение и покушение на хищение денег на общую сумму 49,6 млн тенге при реставрации и два эпизода - хищение и покушение на хищение денег в общей сумме 464,7 млн тенге при капитальном строительстве (ст.189 ч.4 п.2, ст.24 ч.3 – ст.189 ч.4 п.2 УК).

    Саттыбаев, Ербатыров и Кенжетаев обвинялись в пособничестве в хищении денег Касенову (ст.28 ч.5 – ст.189 ч.4 п.2, ст.24 ч.3, ст.28 ч.5 – ст.189 ч.4 п.2 УК).

    В организации данного преступления обвинялись: директор ТОО «Ади-Жан» - Дастанов Д.Д., директор ТОО «Астана-Кокше» Байсалбеков А.Б. (ст.28 ч.3 – ст.189 ч.4 п.2, ст.24 ч.3, ст.28 ч.3 – ст.189 ч.4 п.2 УК).

    В суде прокурор поддержал обвинение.

    Первый эпизод. Касенов в соучастии с Дастановым (организатор), Саттыбаевым и Ербатыровым (пособники) в период 2018-2019 гг. путем подписания актов приемки выполненных работ похитили бюджетные средства, выделенные на капитальный ремонт театра - 370,5 млн тенге.

    Второй эпизод. Касенов в соучастии с Дастановым (организатор), Саттыбаевым и Ербатыровым (пособники) в период 2019 года путем подписания актов приемки выполненных работ совершили покушение на хищение бюджетных средств, выделенных на строительно-монтажные работы и поставку инженерно-технологического оборудования театру в сумме 94,2 млн тенге.

    Третий эпизод. Касенов в соучастии с Байсалбековым (организатор), Саттыбаевым и Кенжетаевым (пособники) в период 2019 года путем подписания актов приемки выполненных работ совершили хищение бюджетных средств, выделенных на ремонтно-реставрационные работы здания театра в сумме 32, 5 млн тенге.

    Четвертый эпизод. Касенов в соучастии с Байсалбековым (организатор), Саттыбаевым и Кенжетаевым (пособники) в период 2019 года путем подписания актов приемки выполненных работ совершили покушение на хищение бюджетных средств, выделенных на ремонтно-реставрационных работ здания театра в сумме 17,1 млн тенге.

    Судом установлено:

    1. Касенов, Дастанов, Ербатыров похитили деньги в сумме 370, 5 млн тенге, выделенные на капитальный ремонт театра.

    2. Касенов, Дастанов, Ербатыров совершили покушение на хищение 94, 2 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы и поставку инженерно-технологического оборудования театру.

    3. Касенов, Байсалбеков похитили деньги, выделенные на ремонтно-реставрационные работы в сумме 32, 5 млн тенге.

    4. Касенов, Байсалбеков совершили покушение на хищение 17, 1 млн тенге, выделенных на ремонтно-реставрационные работы в сумме.

    Суд может переквалифицировать действия подсудимых на менее тяжкую статью, но не вправе осудить по более тяжкой статье согласно статье 340 УПК, которая предусматривает рассмотрение уголовного дела в пределах того обвинения, по которому подсудимый предан суду.

    Судом действия Саттыбаева с пособничества в хищении и покушении денег по указанным эпизодам обвинения ввиду отсутствия преступного сговора с Касеновым, Байсалбековым и Кенжетаевым были переквалифицированы на халатность, то есть ненадлежащее исполнение своих обязанностей из-за недобросовестного отношения к службе, повлекшее причинения особо крупного ущерба на сумму 370,5 млн тенге и 32, 5 млн тенге (ст.371 ч.2 УК).

    Кроме того, действия Кенжетаева переквалифицированы с пособничества хищению денег, выделенных на ремонтно-реставрационные работы, на сумму 32, 5 млн и 17, 1 млн тенге, на ненадлежащее выполнение инжиниринговых услуг, повлекшее причинения особо крупного ущерба в сумме 32, 5 млн тенге (ст. 280 ч.1 УК).

    Чем доказана вина подсудимых

    Заключениями специалистов и экспертиз установлена ложность актов, на основании которых производилась оплата. В акты включены фактически не выполненные работы и услуги.

    Экспертизой и проведенным аудитом установлена сумма ущерба.

    Частично признательными показаниями подсудимых Касенова и Ербатырова.

    Показаниями свидетелей – работников театра, подрядных организаций, поставщиков и других организаций, счетами-фактурами, выписками с банковских счетов, договорами, накладными, подписанными актами.

    Позиция сторон

    Прокурор просил назначить подсудимым лишение свободы от 7 лет 6 месяцев до 10 лет.

    Потерпевшая сторона согласилась с позицией прокурора.

    Сторона защиты просила переквалифицировать действия Касенова на причинение имущественного ущерба без признаков хищения (ст.195 УК) и Ербатырова на ненадлежащее исполнение инжиниринговых услуг (ст.280 ч.1 УК), и назначить наказание, не связанное с лишением свободы, а остальных оправдать.

    Почему и какое наказание назначил суд

    Суд учел смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом (ст. 53 УК) в отношении подсудимых: Саттыбаева, Дастанова, Байсалбекова, Кенжетаева - наличие малолетних детей.

    Отягчающих обстоятельств не установлено.

    При отсутствии отягчающих и наличии смягчающих обстоятельств согласно ст. 55 УК размер основного наказания не может превышать по тяжкому преступлению 2/3, по преступлениям небольшой или средней тяжести – 1/2 от максимального срока наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК.

    Учитывая роль и степень участия каждого подсудимого в совершении преступлений, частичное возмещение ущерба (9 млн из 370,5 млн тенге) суд назначил:

    - Касенову Е.Т. по ст.189 ч.4 п.2; ст.24 ч.3, ст.189 ч.4 п.2 УК - 9 лет лишения свободы.

    - Дастанову Д.Д., Байсалбекову А.Б. по этим же статьям 8 лет лишения свободы.

    - Ербатырову Б.С. по пособничеству по этим же статьям 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

    - Саттыбаеву Е.А. по ст.371 ч.2 УК – 2 года ограничения свободы.

    - Кенжетаеву М.Ж. по ст.280 ч.1 УК – 3 года лишения свободы условно с применением ст.63 УК.

    Дополнительное наказание Касенову Е.Т. - пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе, а Саттыбаеву Е.А. сроком на 3 года.

    С подсудимых и гражданских ответчиков взыскан ущерб.

    Приговор в законную силу не вступил.

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