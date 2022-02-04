Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Хищение бюджетных средств выявлено в павлодарском кардиоцентре

    4 Февраля 2022, 16:56

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Случай выявлен при проверке службой внутреннего аудита аппарта акима Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департаментом экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу 24 января начато досудебное расследование по факту хищения в Павлодарском областном кардиологическом центре бюджетных денежных средств, выделенных для ввода в эксплуатацию оборудования», - сообщили в ДЭР.

    Основанием к регистрации досудебного расследования послужила аудиторская проверка службы внутреннего аудита аппарта акима Павлодарской области.

    «По данному факту досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Коррупция Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка