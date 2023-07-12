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      Северо-Казахстанская область

    Хищение бюджетных средств при строительстве водоотвода расследуют в СКО

    12 Июля 2023, 12:35

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области идетдосудебное расследование по факту хищения бюджетных средств при строительствеводоотвода в Жамбылском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар сообщил, что

    в сфере защиты общественных интересов начали два досудебных расследования по

    фактам хищения бюджетных средств на общую сумму в 30 млн тенге.

    «В Жамбылском районе при проведении работ по договорам госзакупа при

    строительстве отвода от Пресновского группового водопровода до сел Узынколь и

    Айымжан похищены, по предварительным оценкам, 6,1 млн тенге. Объект не запущен,

    вода не подается. Уголовное дело находится в производстве специальных прокуроров.

    Назначены экспертизы, проводятся следственные действия», - проинформировал

    зампрокурора.

    По его словам, в сфере водоснабжения региона есть определенные проблемы. В

    качестве примера он привел Тимирязевский район, где компания, оказывающая услуги по

    водоснабжению, завысила тариф.

    «Действующий временный компенсирующий тариф составлял 56,3 тенге

    предприятие взымало плату - 88,4 тенге, что больше на 36%. По представлению

    надзорного органа в отношении компании наложено административное взыскание в

    размере 584 тыс. тенге. Проводится работа, направленная на возмещение потребителям.

    Вопрос на контроле у прокурора», - добавил Абу-Али Саттар.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Бюджет
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