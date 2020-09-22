Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Хищение более чем 20 млн тенге в рамках госпрограммы «Еңбек» выявили в ВКО

    22 Сентября 2020, 12:40

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Казына» выявил факты хищения бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента установили факты хищения бюджетных денег в рамках Государственной программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».

    Так, в Глубоковском районе ВКО директор ТОО, представив фиктивные данные по трудоустройству и переселению граждан из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные, похитил бюджетные деньги в сумме 6,8 млн тенге. На самом деле участники программы (переселенцы) фактически на территории ВКО не проживали, трудовую деятельность не осуществляли.

    Аналогичный факт хищения денег в сумме 13,4 млн тенге пресечен в Уланском районе.

    По вышеуказанным фактам зарегистрированы досудебные расследования по статьям «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества и «Мошенничество» УК РК. В настоящее время проводятся следственные действия.

    Автор:

    Бизнес Восточно-Казахстанская область Коррупция Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    12,4 млрд тенге выделено на льготное кредитование для МСБ Костанайской области
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка