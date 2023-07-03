Хищение 38 млн тенге в детском саду выявили в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Аксуском районе бухгалтер детского сада подозревается в хищении около 40 млн тенге бюджетных средств, путем незаконной выплаты себе повышенной заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе прокуратуры области Жетысу сообщили, что хищение было выявлено в ходе сверки штатного расписания и банковских счетов, где и вышла разница между положенной заработной платой и фактически выплаченной.

По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (хищение в особо крупном размере). Дело расследуется управлением досудебного расследования прокуратуры области Жетысу.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.