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    Хирурги Алматы впервые провели уникальную операцию без разреза пациентке с раком

    22 Ноября 2022, 22:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Впервые в алматинском онкоцентре хирурги провели высокотехнологичную операцию без разреза 69-летней женщине с раком головки поджелудочной железы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления общественного здравоохранения, заведующий отделением онкохирургии Нурлан Балтаев впервые провел лапароскопическую гастропанкреатодуоденальную резекцию – операцию Уиппла. Во время операции без разреза хирург одномоментно удалил головку поджелудочной железы, дистальную часть желудка, двенадцатиперстной кишки, начального отдела тощей кишки, части желчных протоков, желчного пузыря и регионарных лимфатических узлов.

    Раньше операции по данному диагнозу проводились традиционным методом, с хирургическим разрезом, что являлось очень травматичным для пациента, так как обусловливало вероятность развития в послеоперационном периоде формирование свищей и развитие других достаточно тяжелых осложнений. В этот раз алматинские онкологи провели ее малоинвазивным методом - лапороскопией, путем нескольких проколов.

    Такая операция является менее травматичным вмешательством.

    «Результаты гастропанкреатодуоденальной резекции на протяжении десятилетий были весьма неутешительны: они сопровождались большим количеством осложнений и достаточно высокой летальностью. Однако в настоящее время, благодаря отработанной технике этой операции, современной оснащенности операционной, профессиональной подготовке врачей анестезиологов-реаниматологов, такой вид вмешательства сопровождается минимальным количеством осложнений и послеоперационной летальности, хорошими отдаленными результатами выживаемости и в последующем – качеством жизни. Операция длилась более семи часов. Кровопотеря составила 200 мл. Пациентка активизирована в первые сутки после операции», - рассказывает Нурлан Балтаев.

    За пять лет в алматинском онкологическом центре гастропанкретодуаденальных резекций традиционным доступом – путем разреза проведено 92 операции. Теперь же такие операции в городском онкоцентре будут проводится малоинвазивным методом.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение Технологии
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