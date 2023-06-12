Хирурги Актобе одновременно провели две сложные операции пациентке

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Технически сложная симультанная лапараскопическая операция, когда происходит два хирургических вмешательства в одно время, спасла жизнь 37-летней жительнице Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

С жалобами на боли в эпигастральной области, возникающие через 3-4 часа после приема пищи, изжогу, отрыжку кислым, запоры, слабость женщина обратилась в Медцентр ЗКМУ имени М.Оспанова. Ухудшение состояния отмечалось в течение двух последних месяцев.

При проведении фиброгастродуоденоскопии выявлены постъязвенный рубцовый декомпенсированный стеноз в просвете луковицы 12-типерстной кишки, язва на уровне привратника, недостаточность кардиального жома ІІ степени, хронический атрофический гастрит вне обострения, аксиальная грыжа отверстия диафрагмы.

Таким образом, установлена сочетанная патология: на фоне перенесенной язвенной болезни на месте язвенного дефекта сформирован рубцовый стеноз двенадцатиперстной кишки. Процесс протекал длительное время. Помимо этого, сопутствующей патологией стало наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Единственным выходом из данного состояния было оперативное лечение для улучшения состояния пациентки.

Операционной бригадой МЦ ЗКМУ им.М.Оспанова во главе с врачом-хирургом, к.м.н. А.Е. Ергалиевым выполнена технически сложная симультанная одномоментная операция: лапароскопическая фундопликация по Ниссену и лапароскопическая резекция желудка по Бильрот-2 с наложением гастроеюноанастомоза.

Послеоперационный период прошел без осложнений, пациентка выписана домой.