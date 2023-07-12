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    Хирург из Турции спас жизнь ребенку в Атырау

    12 Июля 2023, 21:18

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атыраускую областную детскую больницу прибыл из Турции детский хирург-ортопед клиники LIV Hospital, доцент, доктор медицинских наук Шенол Бекмез, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, турецкий хирург уже провел в Атырау сложную операцию. Диагноз пациента был «осложнение врожденного порока развития». Вместе с местными врачами Шенол Бекмез провел остеотомию бедренной кости и операцию по удлинению шейки бедренной кости.

    «Я приехал сюда по приглашению Атырауской областной детской больницы. Мы провели операцию с местным детским ортопедом Болатом Есназаровым. Основная цель моего визита – проведение мастер-классов в реальных условиях и обмен опытом. Вчера сделали операцию 14-летней девочке, она прошла успешно. Надеемся, что в будущем состояние ее здоровья заметно улучшится», – говорит Шенол Бекмез.

    Тому, что появилась возможность провести сложную операцию дома, больше всего рада мама девочки.

    «Я являюсь мамой 14-летней Меруерт. Дочери с рождения поставлен диагноз «врожденный вывих». Ездили в Ташкент, в Алматы. Ранее мы перенесли уже три операции. Мне позвонили местные врачи и сообщили, что в детскую больницу прибыл специалист из Стамбула. Я приехала, дала согласие и нам сделали четвертую операцию. Слава Аллаху, все прошло хорошо»,- рассказала мама девочки.

    На сегодня в областной детской больнице готовится к ортопедической операции еще один маленький пациент. Об этом сообщил детский ортопед-травматолог областной детской больницы Болат Есназаров.

    «Ортопедические операции детям – одни из самых сложных, и здесь как нельзя кстати помощь зарубежных специалистов. А в дальнейшем мы планируем проводить такие операции самостоятельно», – говорит Болат Есназаров.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Здравоохранение Врачи Атырау Дети
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